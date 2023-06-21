Синоптики прогнозируют кратковременные дожди

23 июня в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, но днем местами возможны кратковременные дожди. Временами усиливающийся северо-западный ветер вечером сменится северо-восточным, сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.

Температура воздуха составит ночью 17-22° тепла, днем – 25-29° тепла. Атмосферное давление будет в пределах нормы 760 мм рт. ст., относительная влажность воздуха составит ночью 70-80%, днем – 50-60%.

Завтра в некоторых районах Азербайджана ожидаются переменные дожди, местами ливни, грозы, возможен град. Ночью и утром местами туман. Вечером осадки постепенно прекратятся. Будет дуть порывистый восточный ветер. Температура воздуха составит ночью 15-20° тепла, днем – 24-29° тепла, в горах ночью – 7-12° тепла, днем – 15-20° тепла.