AQTA о мерах безопасности в связи с праздником Гурбан

Отмечается, что в целях содействия забою и продаже жертвенных животных в соответствии с нормами и правилами продажа и забой жертвенных животных будут организованы по 138 адресам по всей стране.

Агентство пищевой безопасности Азербайджана (AQTA) перейдет на усиленный режим работы на время праздника Гурбан. Об этом говорится в заявлении агентства.

Кроме того, по согласованию с Агентством по пищевой безопасности Азербайджана в регионах будут установлены передвижные палатки для забоя животных. Процесс будет осуществляться под ветеринарным надзором.

Мясо жертвенных животных планируется доставлять гражданам в праздничные дни по заранее поступившим заказам торговыми сетями с достаточной холодильной инфраструктурой. В связи с этим торговые сети предоставят подробную информацию населению за несколько дней до праздника. Адреса и дополнительную информацию можно получить, перейдя по ссылке www.qurbanliq.satish.az.

Воспользоваться вышеуказанными услугами по продаже, покупке или забою жертвенных животных граждане могут в праздничные дни с 08:00 до 20:00.

Получить информацию о местах продажи и забоя жертвенных животных по стране можно, перейдя по ссылке www.qurbanliq.kesimsatish.az.