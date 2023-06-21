МИД Азербайджана ответил Пашиняну

В МИД отметили, что несмотря на создание соответствующих условий для прозрачного и безопасного перехода проживающих в Карабах ском регионе Азербайджана лиц армянского происхождения через Лачинский погранично-пропускной пункт (ППП) в обоих направлениях, провокация ВС Армении 15 июня воспрепятствовала безопасному переходу через Лачинский ППП.

Категорически отвергаем абсурдные утверждения, высказанные премьер-министром Армении Николом Пашиняном 22 июня на заседании правительства о якобы осуществлении Азербайджаном, "вопреки решению Международного суда", "незаконной блокады" на Лачинской дороге. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Азербайджана.

В ведомстве также заявили, что нет никаких оснований для пропаганды со стороны Еревана, о том, что армянские жители Карабаха сталкиваются с "гуманитарным кризисом": "Подобные мнения показывают, что заявления Армении о том, что страна является стороной, "прилагающей все усилия для установления мира", являются неискренними".

"Очевидно то, что армянская сторона прибегает к подобным провокациям, лишившись после 2020 года незаконной деятельности по Лачинской дороге, и из-за беспокойства доброжелательным отношением азербайджанской стороны при переходе через ППП армянскими жителями. Пропаганда армянской стороны о "гуманитарном кризисе" на территории лишена оснований", - говорится в заявлении.

МИД Азербайджана вновь подчеркнул, что диалог с жителями армянского происхождения, а также вопрос обеспечения прав и свобод лиц, проживающих на территории Азербайджана, в рамках азербайджанского законодательства является внутренним делом Азербайджана: "Азербайджан полон решимости принять необходимые меры по реинтеграции жителей армянского происхождения, приглашение, адресованное жителям армянского происхождения с целью обсуждения этих и других вопросов, все еще остается в силе".