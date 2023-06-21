Зеленский: Мир найдет способ наказать Путина

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о том, что мир найдет способ, как «лишить жизнедеятельности» главу Российской Федерации, если тот начнет угрожать ядерной бомбой. Об этом президент Украины сказал в интервью BBC.

«Я считаю, что если он не перестанет угрожать миру ядерным оружием, я уверен, что мир знает формат, как лишить его жизнедеятельности», — сказал Зеленский.

Переброску тактического ядерного оружия на территорию Беларуси Зеленский назвал политическим и медийным решением. Он отметил, что не считает Путина готовым начать ядерную войну: «Но я не хочу отвечать за человека, который в XXI веке начал полномасштабную войну против своего соседа».