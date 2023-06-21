Европейский суд отклонил требование Армении

21 июня Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отклонил требование Армении о применении к правительству Азербайджана промежуточных мер. Об этом сообщил полномочный представитель Азербайджанской Республики при Европейском суде по правам человека Чингиз Аскеров.

В частности, в Европейский суд было направлено требование Армении о применении промежуточной меры на том основании, что в Азербайджане к двум армянским военным якобы проявляется отношение, противоречащее статье 2 (право на жизнь) и статье 3 (запрещение пыток) Европейской конвенции о правах человека.

Правительство Азербайджана представило в ЕСПЧ доказательства о том, что конвенционные права армянских военнослужащих надлежащим образом гарантируются в Азербайджане, и нет никакой опасности их жизни или здоровью.

ЕСПЧ, исходя из позиции правительства Азербайджана, отклонил ходатайство Армении о применении в отношении Азербайджана промежуточной меры – в соответствии с правилом 39 Регламента Европейского суда.