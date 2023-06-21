Граждан Индии подвергли в Азербайджане пыткам? наш обзор
Семья из индийского штата Гуджарат, пытавшаяся нелегально иммигрировать в США, стала жертвой торговцев людьми, которые обманули доверчивых индусов, похитили в пакистанском городе Хайдарабад их несовершеннолетнего сына, после чего, запечатлев на видео пытки подростка, отправили его родственникам и потребовали выкуп.
Судя по публикациям в индийской прессе, видеокадры с пытками подростка были пересланы его родителям либо из Ирана, либо из Пакистана.
Сообщается, что после того, как подросток был похищен, его отец и мать, жители индийского города Ахмадабад Панкадж Пател и Ниша Пател, были вывезены то ли в Тегеран, то ли в Баку.
Индийские СМИ сообщают, что семья Панкаджа Патела, также попавшая вместе с другими нелегалами в руки торговцев людьми, подверглась в чужой стране невообразимым пыткам и страданиям.
Просочившиеся в соцсети кадры с издевательствами над мигрантами буквально всколыхнули индийскую общественность, потребовавшую от властей принять экстренные меры по розыску и наказанию виновных.
Отметим, что в последнее время в криминальных новостях о пакистанских торговцах людьми, коррупционерах или индийских гангстерах все чаще упоминается Азербайджан.
К примеру, на днях Федеральная служба расследований Пакистана арестовала при попытке бегства в Азербайджан торговца людьми, организовавшего нелегальную перевозку мигрантов из Ливии в Европу.
Напомним, что этот человек, имя которого Федеральная служба расследований Пакистана не называет, является одной из главных фигур по расследуемому делу о нескольких сотнях пакистанских мигрантов, утонувших в Средиземном море в апреле нынешнего года.