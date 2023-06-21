Семья из индийского штата Гуджарат, пытавшаяся нелегально иммигрировать в США, стала жертвой торговцев людьми, которые обманули доверчивых индусов, похитили в пакистанском городе Хайдарабад их несовершеннолетнего сына, после чего, запечатлев на видео пытки подростка, отправили его родственникам и потребовали выкуп.

Судя по публикациям в индийской прессе, видеокадры с пытками подростка были пересланы его родителям либо из Ирана, либо из Пакистана.

Сообщается, что после того, как подросток был похищен, его отец и мать, жители индийского города Ахмадабад Панкадж Пател и Ниша Пател, были вывезены то ли в Тегеран, то ли в Баку.