Уполномоченная по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева обратилась к международному сообществу для немедленного освобождения захваченных в плен Арменией и незаконно лишенных свободы военнослужащих Агшина Бабирова и Гусейна Ахундова.

Как сообщили в Аппарате омбудсмена, в обращении говорится, что принятие предвзятых решений в отношении ни в чем не повинных азербайджанских военнослужащих направлено на срыв переговоров, проводимых в направлении обеспечения прочного мира между двумя странами.

Омбудсмен обратилась к международному сообществу и решительно потребовала принять действенные меры для скорейшего освобождения наших незаконно арестованных военнослужащих.