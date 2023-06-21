Рамину Гаджилы смягчили приговор

В Бакинском апелляционном суде рассмотрена жалоба на приговор общественному деятелю Рамину Гаджилы, приговоренному к 7 годам и 7 месяцам лишения свободы за мошенничество.

Адвокат Гаджилы - Рашад Алиев сказал haqqin.az, что его подзащитный оправдан по статье 34, 312 УК Азербайджана, срок его заключения сокращен на шесть месяцев, всего Гаджилы осталось отбывать наказание 5 лет и 2 месяца.

Напомним, Рамин Гаджилы был арестован в 2018 году при попытке незаконно пересечь границу и отправиться в Грузию, был освобожден в 2019 году. Повторно Гаджилы арестовали в 2021 году по обвинению в организации незаконной миграции граждан в США, Канаду и Европу. Ему были предъявлены обвинения статье 178.3.1 (мошенничество в составе организованной группы) и другим статьям УК Азербайджана.