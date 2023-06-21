Гиркин посоветовал «дураку» Шойгу молчать

«Пока (в Кремле) не поймут, что угрозами или призывами к компромиссу не ограничиться, а надо воевать и побеждать, будут такие (унижения). Они не бояться наших заявлений и не будут бояться. Растрачивать слова на ветер больше вредит России, чем Украине. Потому что каждое громогласное заявление, за которым ничего не следует — это ущерб для власти, для ее престижа», — сказал Гиркин.

Он также раскритиковал Шойгу за его намерения нанести удары по центрам принятия решений в Киеве. Гиркин выразил мнение, что все чиновники и сам Зеленский давно находятся в разных резервных командных пунктах, а не в центре Киева.