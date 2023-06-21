Арестован Гияс Ибрагимли
Гражданин Гияс Ибрагимли привлечен к административной ответственности и арестован, сообщили в МВД.
Как сообщили в ведомстве, решением суда в отношении него была применена мера пресечения в виде административного ареста сроком на 30 дней по статьям 388-1.1 (Размещение в информационном интернет-ресурсе или в информационно-телекоммуникационной сети запрещенной к распространению информации, а также непресечение размещения такой информации) и 535 (Злостное неповиновение законному требованию работника полиции или военнослужащего) Кодекса об административных проступках.