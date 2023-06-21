Тенгиз Аблотия, автор haqqin.az 18:42

В России принят «Закон о запрете смены пола и его официальной регистрации». На фоне кровопролитной бойни в Украине, где уже погибли сотни тысяч человек и стольким же еще, как минимум, уготована такая же участь, большинство аналитиков расценивают инициативу Государственной Думы РФ, как «несерьезную и несвоевременную». Почему российские законотворцы, отмахнувшись от кошмаров украинской мясорубки, вдруг вспомнили о горстке отечественных трансгендеров, число которых вряд ли перевалило за несколько сотен? И почему в воюющей и изолированной от цивилизованного мира стране кому-то вообще есть до них дело?

Кремлевские тезисы о «голубой угрозе» Думается, проблема эта гораздо шире и глубже, чем кажется на первый взгляд. Если не вникать в детали и не знать особенности жизни в постсоветских государствах, может создаться впечатление, что бывший Советский Союз – это гигантская территория воинствующей гомофобии, на которой геи были объектами коллективной ненависти, беззащитными жертвами преследований и физических избиений. Слушая, как шельмуют гей-сообщество российские политики, средства массовой информации и пользователи соцсетей, начинаешь верить, что все так и было. Тем не менее, давайте разбираться. Центром политики государственной гомофобии является Российская Федерация. Что же касается её сателлитов, то все они на гигантском пространстве бывшего СССР заучено репродуцируют нехитрые кремлевские тезисы о «голубой угрозе» и коварных планах Запада сделать из нас геев, лесбиянок и трансвеститов. На самом же деле, если уйти от политической составляющей и опуститься на землю, то становится очевидным, что ЛГБТ-тематика – это тема, искусственно вброшенная политиками, которым, по существу, больше нечего предъявить своим народам.

Все мы не понаслышке знаем, что такое Россия - мы с ней либо жили по соседству, либо учились в одних университетах, либо отдыхали в соседних пансионатах. И прекрасно помним, что с точки зрения повседневного образа жизни даже в самые застойные советские времена крупные города Российской Федерации были куда более либеральными, нежели, скажем, Тбилиси, Ереван или Баку. Русские всегда были не так «зажаты», их отношения друг с другом были меньше отягощены разного рода комплексами, правилами, неформальными кодексами… Русские – не менее европейцы У нас на Кавказе, причем не в горных аулах, а в самых что ни на есть столичных мегаполисах, девушек, чтобы вступить с ними в брак, нередко похищали. В то время, как в Москве или в Питере люди жили свободной жизнью, в шестнадцать лет теряли девственность, меняли половых партнеров по любви или за деньги и плевать хотели на мнение соседей. Россия как моральная крепость, как ревностный блюститель высокой нравственности, как ареал стоического воздержания и тотального пуританства – это чистой воды выдумка государственной пропаганды, не имеющая к реальности даже символического отношения.

Еще в те, советские времена, отношение в крупных городах России к гомосексуалистам (тогда еще табуированным и законспирированным) было гораздо более лояльным и даже сочувственным, чем, скажем, на Кавказе и уж, тем более, в Центральной Азии. И даже сегодня в повседневном смысле большинство этнических русских, как минимум, ничем не менее европейцы, чем жители Старого Света. Что в данном контексте стоит за понятием «европейскость»? Очень простые и сугубо аполитичные вещи – дисциплина в быту, склонность к порядку, физические упражнения утром, занятия спортом (для среднего класса), культура труда, стремление к образованию и росту квалификации в своей профессии, возраст взросления и перехода к самостоятельной жизни, взаимоотношения между людьми, в том числе, и в половом разрезе. Большинство русских в повседневной жизни ничуть не больше гомофобы, чем, скажем, граждане бывшего соцлагеря из стран Восточной Европы. Да, русские не любят геев. Но они не любят их пассивно, абстрактно, без фанатизма и уж точно без стремления проткнуть их осиновым колом или сжечь живьем. Ну, геи так геи, что теперь с ними делать? Пусть живут, как хотят, лишь бы меня не трогали... 90 процентов россиян, как, впрочем, и 90 процентов кавказцев, могут прожить до глубокой старости, так и не встретив ни одного представителя ЛГБТ. Они не видят их нигде, кроме как по телевизору, где их действительно немало, но при этом все они обласканы властью, имеют ордена и престижные звания.

Право легального гея У постсоветской гомофобии есть ряд любопытных особенностей. К примеру, людям широко известным нетрадиционная сексуальная ориентация прощается без лишних разговоров. Гею достаточно пару раз мелькнуть в «ящике», и он уже может не беспокоиться о своей безопасности. Или такая особенность: в Грузии есть трансгендер по имени Кесария Абрамидзе – бывшая (бывший) парень по имени Бесо. Кесария пользуется бешеной популярностью у продюсеров телепрограмм светской хроники, является их частным гостем и, похоже, её/его вообще не беспокоит негативная реакции консервативного общества. А секрет тут прост: гомофобия постсовков не только пассивна и поверхностна, она еще и избирательна. «Да, - говорят они, - мне не нравятся геи и трансгендеры, которые выглядят, как грубо намалеванные, жеманные мужики. Тьфу, гадость! Но тут ведь совершенно иная картина! Вы только посмотрите, это же самая настоящая женщина! И как можно к ней плохо относиться?..»

И вот еще какая любопытная деталь: все вокруг говорят о гомофобии, о мужчинах-геях, но при этом всем плевать на лесбиянок. А почему? Да потому, что целующиеся и ласкающие друг друга женщины выглядят куда менее неприятно и более эстетично, нежели мужчины. Особенно, мужчины небритые! Из всего вышесказанного следует простейший вывод – гомофобия в России (в Грузии, Армении, Азербайджане и других постсоветских странах) – вещь абстрактная и поверхностная. И заработать на ней серьезные политические очки просто невозможно. Но тогда, почему? В чем тут дело? Если говорить с народом не о чем… Почему любой политик на постсоветском пространстве, стоит ему только завести свою страну в тупик, сразу становится ярым борцом с ЛГБТ-угрозой и засильем геев? А о чем еще говорить, если говорить с народом не о чем? В целом, гомофобия является частью более широкой политики, известной, как «защита моральных и духовных ценностей». Но все другие утверждения или постулаты требуют аргументов, которые легко проверить. ВВП страны, темпы экономического развития, эффективность государственных институтов, развитие технологий – все это конкретные вещи, имеющие цифровое выражение. И здесь лапшу на уши электората так просто не повесить – не то время, на дворе эпоха «гугла» и искусственного интеллекта. Примерно то же самое и с вечными темами духовности и нравственности. Они слишком абстрактны, так что, люмпен-пролетариат, являющийся основной целью пропаганды, этой скрепой не зацепишь. А вот ЛГБТ – это самое то!