Дуда: «Запад должен замучить Путина»

«Мы не должны позволить Путину утомить Украину и замучить нас. Мы должны сделать так, чтобы мы вместе с Украиной утомили российское общество и замучили Путина», - заявил он.

Дуда добавил, что Украину необходимо пригласить в НАТО на предстоящем саммите в Вильнюсе. Это, по словам польского лидера, будет завершающим этапом на пути к членству в альянсе.

«Было бы гораздо лучше, с моей точки зрения, если бы НАТО формально пригласило Украину к членству. То есть, если бы Украина в результате решения последнего саммита НАТО начала так сказать завершающий этап вступления в НАТО. Это еще не означало бы вступление в НАТО. Это не столько свет, сколько маяк, показывающий конец пути в НАТО», - заявил глава польского государства.