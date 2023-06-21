Директора турецкой школы уволили из-за ЛГБТ-пропаганды

Директор и преподаватель одной из стамбульских начальных школ были отстранены от работы из-за распространившихся в соцсетях фотографий, на которых учителя совместно с детьми позируют на фоне развешенных в учебном заведении ЛГБТ-флагов и радужной атрибутики, приуроченных к «Месяцу гордости».

Не всех родителей устроило увольнение: возмущённые отстранением учителей родители инициировали сбор подписей в защиту преподавателей. За два дня петицию подписали 18 тысяч граждан.

«Когда радуга стала преступлением? Когда были запрещены цвета? Мы требуем справедливости для учителей, подвергшихся несправеливому преследованию. Мы поддерживаем нашего учителя!», говорится в петиции.

Ранее аналогичный скандал произошёл с частным детским садом в стамбульском Бейкозе.