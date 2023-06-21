Азербайджан закупил аппараты для восстановления дыхания, сердца... и многое другое

Жаля Агазаде, собкор 19:56

Государственным агентством обязательного медицинского страхования (Агентство) с целью повышения уровня оснащения отделений анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии государственных медицинских учреждений, эффективности и качества проводимых лечебных мероприятий приобретено новое оборудование. Оборудование, передача которого в государственные медицинские учреждения, подведомственные Объединению по управлению территориальными медицинскими учреждениями (TƏBİB) планируется в текущем году, будет использоваться для оказания медицинских услуг в стационарных условиях и во время вызовов для оказания скорой медицинской помощи. Об этом haqqin.az сообщили в TƏBİB.

Для транспортировки пациента в автомобиле скорой медицинской помощи, отслеживания жизненных показателей в ходе операции и реанимации приобретено 200 кардиомониторов. 160 из них предусмотрены для реанимационных, 20 - операционных и 20 - транспортных средств. Кардиомониторы позволяют оценить показатели гемодинамики пациента инвазивным и неинвазивным методами (электрокардиограмма, артериальное давление, пульс, уровень кислорода в крови (сатурация)), содержание двуокиси углерода в конце выдоха, температуры тела. Динамическое и постоянное наблюдения, проводимые посредством указанных мониторов, позволяют немедленно предотвратить возможные осложнения в состоянии больного. Приобретено 100 инфузоматов для дозированного введения лекарственных средств больным, принимающим лечение в отделениях интенсивной терапии и стационаре. В отличие от внутривенных инфузий, выполняемых вручную, при внутривенных инфузиях, выполняемых с помощью инфузомата, возможно регулировать введение раствора в вену по разным параметрам (по времени, скорости течения, количеству капель) согласно назначению врача в зависимости от показателей пациента. В приборах можно регулировать скорость введения раствора от 0,1 мл/час до 1500 мл/час. С помощью указанных инфузоматов также можно выполнять внутривенные инфузии струйным методом. Это делает прибор пригодным для введения внутривенной инфузии в соответствующем режиме взрослым и детям, в частности новорожденным. Для осуществления сердечно-легочных реанимационных мероприятий приобретено 60 дефибрилляторов.

Этим прибором можно восстановить деятельность сердца в случае нарушения сердечного ритма у пациентов, находящихся в угрожающем жизни состоянии. Дефибрилляторы предназначены для использования в отделениях реанимации и интенсивной терапии, а также в автомобилях скорой медицинской помощи. Медицинский прибор используется в случаях, требующих проведения неотложных реанимационных мероприятий при сокращении сердечной мышцы (с целью кардиоверсии и дефибрилляции). Компактные размеры и легкий вес дефибрилляторов облегчают их перевозку. Прибор, отличающийся своей многофункциональностью, работает в мануальном, автоматическом, синхронном режимах и в режиме монитора. Прибор в режиме монитора можно использовать в случаях проведения электрокардиографии (ЭКГ), измерения сатурации и прочих жизненно важных гемодинамических показателей. Приборы оснащены внутренним принтером, батареей, экраном размером 18 см. Для общей анестезии при хирургических операциях приобретено 15 наркозно-дыхательных аппаратов. Аппараты, имеющие многочисленные режимы искусственной вентиляции, закуплены вместе с баллонами с газовой смесью кислорода и закисью азота. Для непрерывного обеспечения больных кислородом в отделениях интенсивной терапии и автомобилях скорой помощи закуплено 25 аппаратов искусственного дыхания. Пять из приборов, предназначенных для искусственной вентиляции легких, отличаются устойчивостью к магнитным волнам. А это позволяет проводить МРТ-обследование больных, находящихся в тяжелом состоянии и подключенных к аппарату искусственного дыхания. Обеспечение качественной респираторной поддержки в ходе МРТ-обследования служит сокращению риска возможных осложнений в легких и улучшению процесса лечения.