ЮАР предлагает свои услуги Украине и России

Парламент ЮАР готов провести мирные переговоры между Россией и Украиной, сообщает южноафриканский новостной портал News24.

По данным издания, предлагается встреча украинских и южноафриканских парламентариев. Для этого им будут направлены послания с предложением конкретных мест для обсуждения вопросов в нескольких сферах: ядерной и продовольственной безопасности, охраны экологически уязвимых объектов и обмена военнопленными.

Ранее президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что война в Украине должна быть прекращена с помощью дипломатии и переговоров.