Британия передала Азербайджану миллион фунтов

В этом году Лондон передал первый миллион фунтов британской поддержки на разминирование на освобожденных территориях Азербайджана, сказал сегодня посол Великобритании в Азербайджане Фергус Олд на мероприятии, посвященном национальному празднику Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии – Дню рождения короля Карла III.

«А в этом году впервые 22 представителя Вооруженных сил Азербайджана прошли обучение у британских инструкторов по обезвреживанию неразорвавшихся боеприпасов.

Также в этом году началась работа в рамках первого трехстороннего партнерства с Таможней Азербайджана и Таможенной службой Турции для борьбы с незаконным оборотом наркотиков через международные границы», - сказал он.