Минобороны вновь уличает армян во лжи
Информация, распространенная оборонным ведомством Армении о том, что 22 июня около 17:40 подразделения азербайджанской армии якобы обстреляли позиции Вооруженных сил Армении в направлении населенного пункта Караиман из стрелкового оружия различного калибра, является абсолютно ложной и не соответствует действительности, заявили в Минобороны Азербайджана.
«Категорически опровергаем данную информацию», - подчеркнули в ведомстве.
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