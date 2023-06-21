Минобороны вновь уличает армян во лжи

Информация, распространенная оборонным ведомством Армении о том, что 22 июня около 17:40 подразделения азербайджанской армии якобы обстреляли позиции Вооруженных сил Армении в направлении населенного пункта Караиман из стрелкового оружия различного калибра, является абсолютно ложной и не соответствует действительности, заявили в Минобороны Азербайджана.

«Категорически опровергаем данную информацию», - подчеркнули в ведомстве.