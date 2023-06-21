Беседовала: Тамилла Алиева, собкор 20:25

Новые льготы для резидентов технопарка в Азербайджане начали привлекать обширное внимание зарубежных компаний. Ещё одним убедительным фактом растущего спроса стал визит в Азербайджан старшего вице-президента технологического гиганта Tech Mahindra— Сандипа Падке и руководителя стратегии компании по Европе, Великобритании и Ирландии — Шобиты Шетти. Напомним, что Tech Mahindra — мировой лидер в области ИКТ, один из самых быстрорастущих брендов с оборотом в 7 миллиардов долларов, который входит в число 15 крупнейших поставщиков ИТ-услуг по всему миру. Tech Mahindra стала одной из первых мультинациональных компаний, проявивших интерес к Азербайджану после изменения, внесенного указом президента Азербайджана в «Типовое положение о технопарке», и ряда льгот и привилегий, введенных в сфере ИКТ.

20 июня министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев встретился с Сандипом Падке и Шобитой Шетти. На встрече также присутствовали представители Агентства инноваций и цифрового развития. В ходе встречи министр Рашад Набиев отметил важную роль сектора ИКТ в цифровом развитии страны, особо подчеркнув внимание правительства к созданию благоприятной бизнес-среды как для местных, так и для иностранных компаний. Также был обсуждён формат долгосрочного сотрудничества, который создаст новые возможности для бизнеса и облегчит передачу знаний и технологий между двумя сторонами. В ходе своего визита делегация Tech Mahindra также провела ряд встреч с руководителями местных крупных структур и компаний с целью изучения потенциала ИКТ-ландшафта Азербайджана и укрепления деловых связей, с обеспечением возможного партнерства. Сандип Падке в интервью haqqin.az поделился впечатлениями о своём первом визите в Баку, потенциале местной ИКТ-экосистемы и перспективах возможной будущей деятельности Tech Mahindra в Азербайджане.

– Это Ваш первый визит в Азербайджан, поэтому, в первую очередь, будет интересно узнать, каковы Ваши впечатления от пребывания в стране? – Во-первых, я благодарю за то, что меня пригласили сюда. Визит был абсолютно фантастическим! Я наслаждался каждой минутой, каждой секундой, проведенной в Азербайджане. Честно говоря, лично для меня это стало открытием в плане культуры страны, чрезвычайно открытой политики и доброжелательности людей, с которыми я здесь познакомился. Плюс просто фантастическая инфраструктура при великолепном расположении на берегу моря. Всё, что я могу сказать о своих впечатлениях, это то, что я очень, очень рад быть здесь, и я думаю, что Азербайджан, вероятно, является самым большим секретом для всего мира с точки зрения потенциала страны, чьи возможности, на мой взгляд, безграничны. – Tech Mahindra – это компания стоимостью 7 миллиардов долларов и штатом сотрудников, насчитывающем 150 000 человек, которая функционирует на всех континентах планеты. У Вас большой опыт знакомства со многими странами мира, как бы Вы оценили степень важности ИКТ-сектора с точки зрения роста экономики? – С моей точки зрения, цифровая экономика имеет фундаментальное значение для любой страны, она является и катализатором развития, и, что более важно, повышает прозрачность. Поэтому считаю, что для экономического роста государства цифровая экономика абсолютно и безоговорочно важна. Хорошая новость заключается в том, что в случае с Азербайджаном у вас есть крепкий фундамент для ускорения на этой траектории роста. Из того, что я услышал здесь во время официальных встреч, думаю, у вас имеются феноменальные планы и очень чётко заданное направление движения. Для меня сейчас всё сводится к исполнению, к тому, как нам привлечь в вашу страну лучшие умы и реализовать видение, которое было откровенно изложено со стороны правительства и Агентства инноваций, с которыми я взаимодействовал. – Можете ли Вы привести нам пару примеров того, как Tech Mahindra поддерживает цифровую экономику тех стран, в которых она осуществляет свою деятельность? – Конечно. Есть множество сфер, в которые мы приходим и поддерживаем цифровую экономику, но я бы назвал три фундаментальные области, в которых работает Tech Mahindra.

Номер один – это связь. Для процветания любой экономики очень важно иметь высокую степень надежности подключения, будь то фиксированная линия связи или беспроводная связь. Таким образом, мы работаем с более чем 100 телекоммуникационными компаниями по всему миру, внедряя новейшие и наилучшие технологии, будь то 5G, оптоволокно или любые другие новые области рынка, и это – та акселерация, которую привносим. Второе – это вся сфера банковских и финансовых услуг, которые становятся основой того, как деньги поступают в страну и как проводятся финансовые операции. Таким образом, у нас очень крепкий портфель банковских и финансовых услуг, и мы работаем с несколькими крупными банками по всему миру, чтобы ускорить их информирование. И третий фундаментальный столп – это всё, что связано с государственными услугами и электронным управлением, то есть, та область, над которой мы работали в прошлом. Как вы наверняка знаете, Индия является ярким примером того, как электронное управление и цифровая экономика могут ускорить развитие любой страны. – Мы знаем, что Вы приехали в Азербайджан из-за Вашего интереса к потенциалу закона о резидентстве технопарков, который был принят здесь с целью стимулирования привлекательности страны для международных компаний. Но хотелось бы уточнить – гибкое законодательство является основным критерием, который рассматривает Tech Mahindra в рамках возможного сотрудничества, или Вы обращаете внимание и на другие факторы, такие как качество жизни или безопасность? Можете ли рассказать нам о том, что представляет для Вас наибольшую важность, когда Вы решаете расширять свою деятельность на ту или иную страну? – Для Tech Mahindra поддержка со стороны правительства, безусловно, очень важна. Данный аспект демонстрирует, что у руководящей силы есть весьма четкое намерение ускорить процесс и устранить любые существующие препятствия. Конкретный закон, о котором говорите, это отличная основа для нас, на которую стоит обратить внимание и убедиться, что мы сможем извлечь из этого выгоду и ускорить удовлетворение наших амбиций по росту в регионе. Но это ещё не все.