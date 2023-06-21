ПАСЕ приняла проукраинскую резолюцию

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла Резолюцию «Политические последствия агрессии РФ против Украины» и полностью поддержала мирный план президента Украины Владимира Зеленского.

В частности, ассамблея призвала страны-члены Совета Европы, также являющиеся членами НАТО, поддержать вступление Украины в НАТО, как можно скорее создать международный трибунал для привлечения России к ответственности, а также к выработке специального механизма для компенсации убытков.

Россия признана виновной в военном преступлении - преступлении экоцида, которое произошло в результате подрыва Каховской ГЭС с целью приостановления контрнаступления.

Резолюция признает ЧВК «Вагнер» и другие военизированные формирования, принимающие участие во вторжении России («Отряд Кадырова» и др.), – террористическими группировками.