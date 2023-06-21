Азербайджанец, с британским дипломом, живущий в Турции, под колпаком у русских

Фарид Исаев, обозреватель haqqin.az 20:53

Продолжается судебная тяжба между турецкой компанией CYE Petrol, занимающейся поставками топлива для торговых судов, и компанией Coral Energy, принадлежащей азербайджанскому бизнесмену Тахиру Гараеву. Прокуратура Стамбула выдала на основании заявления CYE Petrol ордер на арест владельца Coral Energy Тахира Гараева и других ответственных лиц компании, запретив им выезд из страны. Но поскольку самого Тахира Гараева в это время в Турции не было, санкция оказалась невостребованной.

Турецкая пресса пишет, что всё началось в январе 2022 года после попытки CYE Petrol получить кредит от европейских банков для увеличения своей доли на рынке. Из-за низкого кредитного рейтинга Турции и серьезного экономического кризиса в стране банки выдавать требуемую ссуду отказались, и тогда исполнительный директор Coral Energy Company Тахир Гараев позвонил председателю Совета директоров CYE Petrol Company Али Денизу Эрайдину и предложил встретиться. 4 февраля 2022 года, в ходе встречи Али Дениз Эрайдина с Гараевым и членом правления Coral Energy Этибаром Эйюбом в стамбульском отеле Ritz Carlton, стороны договорились о совместной деятельности, после чего Гараев поручил руководителю турецкого офиса Coral Energy Адалату Кязымли подготовить партнерское соглашение с CYE Petrol. Через четыре дня, 8 февраля, CYE Petrol и Coral Energy подписали предварительный меморандум о взаимопонимании о партнерстве. Согласно протоколу, Coral Energy должна была в рассрочку предоставлять топливо турецкой компании. Взамен CYE Petrol предоставила Coral Energy для обеспечения платежей банковские гарантии на сумму 20 миллионов долларов. Причем согласно договору, эти деньги не могли быть сняты со счета компании CYE Petrol раньше, чем через двенадцать месяцев. Но уже спустя десять дней, 18 февраля, компания Coral Energy начала процедуру по снятию 20 миллионов долларов со счетов CYE Petrol. Адалат Кязымлы, глава турецкого офиса компании, выступил через своего адвоката, Мурата Сайина, с ходатайством заморозить банковские счета турецкой компании, утверждая, что CYE Petrol, якобы, задержала выплату 20 миллионов долларов.

Когда же обеспокоенный Дениз Эрайдин связался с Тахиром Гараевым и поинтересовался, что, собственно, происходит, Гараев сразу прекратил все процедуры по изъятию 20 миллионов долларов, заявив, что «произошла досадная ошибка». Но в итоге эта «ошибка» негативно сказалась в Турции на деловой репутации CYE Petrol, вследствие чего семнадцать местных банков, с которыми компания вела переговоры, не только отказались ее финансировать, но и потребовали досрочно погасить выданные ранее кредиты. Поскольку дело начало принимать нежелательный оборот, руководство CYE Petrol, дабы выпутаться из непростой ситуации, потребовали от Coral Energy скорейшего выполнения партнерских соглашений. В ответ представители Coral Energy потребовали от турецкой компании платежный документ на 14 миллионов долларов за ранее приобретенные нефтепродукты. В CYE Petrol, рассчитывая войти в партнерство с компанией Гараева, условие приняли и выплатили пять из обговоренных 14 миллионов долларов. Но вскоре началось военное вторжение России в Украину, и ситуация на рынке ухудшилась. В результате, CYE Petrol, вынужденную к тому же досрочно гасить кредиты, полученные от турецких банков, захлестнула волна финансового кризиса. Впоследствии компания CYE Petrol так и не смогла оправиться от «подставы» азербайджанского бизнесмена и объявила дефолт.

Согласно иску, который компания подала против Coral Energy в районный суд Чаглаян Стамбула, действия Тахира Гараева нанесли турецкой компании ущерб в размере 40 миллионов долларов. На основании жалобы CYE Petrol, прокуратура Анатолийского района Стамбула выдала ордер на арест Тахира Гараева и других должностных лиц Coral Energy. Но сразу же выяснилось, что все ответственные лица компании, за исключением Адалата Кязымлы, находятся в зоне юридической недосягаемости — в России, ОАЭ и Швейцарии. Тахир Гараев, в основном, живет в Москве, но также часто бывает в Дубае и Женеве. Отметим в этой связи, что в открытых источниках очень мало информации о Coral Energy и ее основателе. Известно лишь, что эта компания была основана в 2010 году и в данный момент имеет представительства в Женеве и Сингапуре. По утверждению экономического обозревателя турецкого телеканала TV100, иностранные компании, стремящиеся монополизировать порты Турции, направляют свою прибыль в оффшорные зоны, препятствуя тем самым поступлению в страну иностранной валюты. «Компания Coral Energy, имеющая тесные связи с Азербайджаном и базирующаяся в Сингапуре, занимается, в основном, продажей российской нефти и ее транспортировкой из портов Черного моря, - отмечается на сайте Energy Intelligence (данные актуальны на 2020 год ред.) - Однако эта компания также покупает и продает нефть Azeri Light из турецкого порта Джейхан». В мае прошлого года влиятельная The Wall Street Journal писала, что из-за экономических санкций, объявленных против России, крупные нефтетрейдинговые компании отказались от транспортировки и продажи нефти из этой страны, а освободившуюся нишу заняли небольшие, малоизвестные торговые компании, в том числе, Coral Energy. По словам источника, имеющего связи в этой компании, Coral переводит своих сотрудников из Женевы в Сингапур специально, чтобы обойти санкции ЕС и Швейцарии, налагаемые за ведение бизнеса с россиянами.