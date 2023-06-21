Проармянского конгрессмена отчитают перед коллегами

Шифф стал всего лишь 26-м членом Конгресса в истории США за его 230-летнюю историю, удостоившимся порицания.

Резолюция выдвигает обвинения в адрес Шиффа за обман американской общественности во время его пребывания на посту председателя Комитета Палаты представителей по разведке. В ней утверждается, что Шифф предоставил дезинформацию во время расследования Конгрессом предполагаемых связей между Россией и компанией Трампа, а также критикуются действия, предпринятые им в преддверии первоначального импичмента бывшего президента США.

Спикер Палаты представителей Кевин Маккарти, ярый критик предполагаемых действий Шиффа, теперь сможет публично отчитать его перед Конгрессом.

Порицание, хотя и в значительной степени символическая мера, все же является суровой формой публичного выговора, используемой Конгрессом для демонстрации неодобрения действий своего члена.

Вынесение порицания не отстраняет представителя от занимаемой должности. Вместо этого оно является официальным выговором, призванным воспрепятствовать подобному поведению в будущем. Шифф должен будет предстать перед своими коллегами, чтобы выслушать зачитываемую вслух резолюцию о порицании.

Ровно неделю назад, в среду, Шиффу пытались вынести вотум недоверия, что встретило сопротивление как демократов, так и 20 республиканцев. Проармянского конгрессмена предлагали оштрафовать на 16 миллионов долларов за его действия во время первого импичмента бывшего президента Дональда Трампа, инициированного демократами.

Шиффа обвинили в многочисленных случаях бесчестного поведения, включая предполагаемое ложное отрицание сотрудничества представителей его офиса с осведомителем. Однако Палата представителей решила приостановить действие резолюции 225 голосами против 196.

Конгрессмен-демократ из Калифорнии Адам Шифф – один из наиболее ярых лоббистов армянских интересов в Конгрессе США, непримиримый критик Азербайджана, организатор всевозможных «слушаний» против Азербайджана и Турции, инициатор проекта резолюции о признании «геноцида армян». Также он обещал представить в Конгресс законопроект, который призывает к признанию «независимости и суверенитета Карабаха».