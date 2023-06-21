Президент Грузии помиловала экс-гендиректора «Рустави-2»

19 июня Верховный суд Грузии оставил в силе приговор экс-гендиректору грузинской телекомпании «Рустави-2», основателю и владельцу оппозиционного телеканала «Мтавари архи» Нике Гварамии - 3,5 года тюрьмы за растрату средств ТВ.

Верховный суд счел недопустимой жалобу адвокатов Гварамии, таким образом осталось в силе решение апелляционного суда от 2 ноября 2022 года, который поддержал приговор, вынесенный ранее Тбилисским городским судом в мае 2022 года.

Суд в Тбилиси приговорил Гварамию к 3 годам и 6 месяцам тюрьмы за растрату средств телеканала, связанную с покупкой автомобиля Porsche стоимостью €76,7 тыс. Обвинения Гварамии были предъявлены в августе 2019 года. Прокуратура Грузии обвинила его в умышленном причинении денежного ущерба в размере более 6 млн лари (более $2 млн) телекомпании. В деле было несколько эпизодов, в том числе покупка автомобиля с помощью доверенного лица Зураба Гумбаридзе, который в настоящее время является генеральным директором телекомпании «Формула».

Гварамия возглавлял «Рустави-2» с 2012 по 2019 гг. В июле 2019 года его уволил владелец телеканала Кибар Халваши. В 2019 году он основал оппозиционный телеканал «Мтавари архи» и возглавлял его работу до того, как оказался в тюрьме.