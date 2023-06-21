Рамиль Алиев, собкор 21:41

В парламенте Канады состоялся «День азербайджанского наследия». В мероприятии, организованном Домом Азербайджана в Торонто совместно с Центром азербайджанского искусства и культуры «Ветен», танцевальной группой «Azeri Calgary Stars», школой азербайджанского языка «Карабах» в Оттаве, Ассоциацией азербайджанцев Квебека, Организацией азербайджанских студентов в Канаде, активистами диаспоры Нигяр Алиевой и Эмином Гара, приняли участие депутаты парламента Канады, представители дипломатического корпуса, азербайджанской общины и других народов, питающих дружественное отношение к Азербайджану. Поприветствовав участников мероприятия, руководитель Центра азербайджанского искусства и культуры «Ветен» и исполнительный директор Дома Азербайджана в Торонто Лалин Гасанова выразила признательность гостям, принявшим участие в этом культурном событии в истории нашей диаспоры. Она отметила, что обе возглавляемые ею организации нацелены на поддержку азербайджано-канадского общества.

Затем в исполнении известного тенора, народного артиста Азербайджана, лауреата президентской премии Гасана Энами прозвучали государственные гимны Азербайджана и Канады. Депутат парламента Канады Чандра Арья – один из инициаторов мероприятия, поздравил соотечественников с этим знаменательным днем. Говоря о тесном сотрудничестве между азербайджанской общиной и парламентом страны, депутат подчеркнул, что в этом году впервые по случаю Дня независимости в канадском парламенте состоялась церемония поднятия флага Азербайджана. Выступившие на мероприятии временный поверенный в делах Азербайджана в Канаде Васиф Абуталыбов, посол Эстонии в Канаде Маргус Рава, посол Латвии в Канаде Инга Скрузмане и другие высоко оценили тесную интеграцию азербайджанской общины в общественно-политическую и культурную жизнь страны, ее вклад в культурное разнообразие и развитие азербайджано-канадских отношений. На мероприятии было зачитано поздравительное обращение премьер-министра Канады Джастина Трюдо к участникам мероприятия «День азербайджанского наследия». Констатировав 30-летнюю историю двусторонних отношений Азербайджана и Канады, а также вклад азербайджанской общины в дело развития Канады, премьер-министр заявил, что для него высокая честь приветствовать азербайджанскую общину в такой день в парламенте Канады.

Далее были показаны различные короткие видеоролики, отражающие древнюю историю, богатую и неповторимую культуру, живописные регионы и этническое разнообразие Азербайджана. Отмечено, что географическое положение Азербайджана, расположенного на Шелковом пути, играет роль моста между Западом и Востоком. Говорилось о том, что Азербайджанская Демократическая Республика – первая на мусульманском Востоке светская, демократическая республика была создана 28 мая 1918 года, что страна обладает ценностями мультикультуризма и толерантности. Особо подчеркнуто, что в 2008 году азербайджанский мугам был включен в Репрезентативный список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. В художественной части мероприятия в исполнении наших соотечественников Гасана Энами, Алигейдара Мирзабекова и Самеда Поурмусави, занимающихся профессиональной музыкальной деятельностью в Канаде, были представлены азербайджанские народные и авторские песни, а в исполнении танцевальной группы «Azeri Calgary Stars» - танцы «Шушанын даглары», «Аг чичек», «Гавал», «Гюнешин догушу», «Джанги», «Гара гыз», «Карабах яллысы», «Нефт Дашлары», «Шух Трио», «Терекеме», «Гайтагы» и нахчыванские танцы. Танцевальные номера подготовили выпускница Бакинской академии хореографии, лауреат II Международного конкурса классического и национального танца имени Гамер Алмасзаде и специальной премии «Тюрксой» Лала Асланова и заслуженный артист Азербайджана Эльчин Гадимов.