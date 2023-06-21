Зеленский уволил посла в Беларуси

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Игоря Кизима с должности посла Украины в Беларуси.

Соответствующий указ обнародован в четверг на сайте президента, сообщает «Европейская правда».

«Уволить Кизима Игоря Юрьевича с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Республике Беларусь», – говорится в решении.

Стоит отметить, несмотря на многочисленные призывы разорвать дипломатические отношения не только с РФ, но и с Беларусью, Киев так и не пошел на этот шаг после полномасштабного вторжения России.

Вместо этого Киев несколько раз вызывал для консультаций посла в Беларуси, однако вскоре он снова возвращался в Минск.