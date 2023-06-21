Азер Алиев для haqqin.az о первом золоте Азербайджана на Евроиграх: «Турал Агаларзаде нас приятно удивил»

«Вчера была церемония открытия, а сегодня набирают ход соревнования. И мы очень рады, что у нас уже есть золотая медаль, - говорит Азер Алиев. - Особенно учитывая то, что сегодня выступали не самые опытные наши каратисты. Больше даже надеялись на спортсменов, которые выступят завтра. Но Турал Агаларзаде нас приятно удивил и завоевал золото.

Я буду в Польше в течение недели. Постараюсь за этот период посетить максимальное количество соревнований. Надеемся, что наши спортсмены завоюют как можно больше медалей. Но, как вы знаете, программа нынешних Евроигр не совсем в нашу пользу. Нет борьбы, нет гимнастики, нет индивидуальных соревнований по дзюдо... Тем не менее верю, что спортсмены, которые приехали в Польшу, достойно выступят, и мы выступим удачно».