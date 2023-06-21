США могут признать ядерную атаку на Украину нападением на НАТО

Резолюция с призывом приравнять возможное применение Россией тактического ядерного оружия (ТЯО) в Украине к нападению на Организацию Североатлантического договора (НАТО) подготовлена в Сенате Конгресса США.

Об этом сообщил в четверг на пресс-конференции один из авторов документа - сенатор Линдси Грэм (республиканец, от штата Южная Каролина).

«Мы сегодня вносим резолюцию, сенатскую резолюцию, которая гласит, что, если Россия или Беларусь, или доверенное лицо России подорвет ядерное устройство в Украине, чтобы остановить контрнаступление или попытаться сломить волю украинского народа, то такое нападение следовало бы рассматривать как нападение на саму НАТО», - заявил законодатель. При этом он процитировал президента США Джо Байдена, который на днях утверждал, что угроза применения Россией тактического ядерного оружия является реальной. Вместе с Грэмом резолюцию, не имеющую обязательной силы, разработал Ричард Блюменталь (демократ, от штата Коннектикут).

По мнению Грэма, Вооруженные силы Украины (ВСУ) в настоящее время ищут слабое место, надеясь добиться успеха, чтобы затем бросить в бой «силы, обученные Западом, - шесть или восемь полков, тысячи хорошо подготовленных и оснащенных военнослужащих». Эти подразделения ВСУ будут задействованы, когда смогут воспользоваться «благоприятной возможностью», убежден сенатор. «Так что украинцы терпеливы. Россия укрепила свои оборонительные позиции», - сказал Грэм.

Как прогнозировал Грэм, России в случае применения ТЯО в Украине следует ждать «массированного ответа от НАТО». «И вы [Россия] будете находиться (при таком развитии событий) в состоянии войны с НАТО», - сказал член верхней палаты Конгресса.