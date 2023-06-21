Байден жестом ответил на вопрос о сыне

Президент США Джо Байден жестом показал журналистам, что у его сына Хантера все в порядке, невзирая на уголовное дело, фигурантом которого тот является.

«Господин президент, как дела у Хантера?» - выкрикнул кто-то из репортеров, допущенных на начало переговоров Джо Байдена и премьер-министра Индии Нарендры Моди в Овальном кабинете Белого дома. Глава государства в ответ поднял вверх большой палец, но говорить ничего не стал, сообщает ТАСС.

Как сообщили во вторник средства массовой информации США, Хантер Байден в рамках сделки с американской прокуратурой признал себя виновным по двум пунктам обвинения в умышленной неуплате налогов. Помимо этого, стороны достигли договоренности, касающейся обвинений в нарушении правил хранения огнестрельного оружия. Признание сыном главы Белого дома вины в неуплате налогов позволит урегулировать дело о нарушении правил хранения оружия, отметила телекомпания CNN со ссылкой на Кристофера Кларка - представителя Хантера Байдена.

Расследование в отношении него по вопросу о хранении оружия началось в 2018 году, когда стало известно, что в тот период у него был револьвер Colt Cobra и он принимал наркотики. Американское законодательство запрещает приобретать или хранить оружие людям, которые принимают или хранят у себя наркотические вещества. В тот же период сын нынешнего президента США, представляющего Демократическую партию, игнорировал требования властей об уплате налогов.

Ставшие достоянием гласности решения органов прокуратуры по делу Хантера Байдена, позволяющие ему избежать тюрьмы, вызвали бурю негодования у многих представителей оппозиции в лице Республиканской партии США. Спикер Палаты представителей Конгресса Кевин Маккарти (республиканец от штата Калифорния) охарактеризовал случившееся как свидетельство существования системы двойных стандартов в Америке.

Как ожидается, перед судом Хантер Байден предстанет в штате Делавэр 26 июля.