Молдаванам не нужен «Газпром»

Министр энергетики Молдовы Виктор Парликов в эфире телеканала TV8 заявил, что страна не видит смысла в дальнейших закупках газа у «Газпрома».

«Даже если цены у «Газпрома» будут ниже, вполне возможно, что объемов, которые они будут поставлять, окажется недостаточно», - сказал глава ведомства.

Парликов заявил, что Россия и Молдова так или иначе не выполняют свои обязательности в полной мере.

В мае премьер-министр республики Дорин Речан сообщил, что Кишинев теперь может полностью отказаться от поставок российского газа, будучи интегрированным в европейскую энергетическую сеть. В декабре прошлого года страна заявила, что получает газ из альтернативных источников и на время откажется от российского топлива.