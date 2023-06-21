Мариана Василева о первой победе Азербайджана, успехах легкоатлеток и неудаче Руслана Лунева

Заместитель министра молодежи и спорта Мариана Василева поделилась впечатлениями после победы азербайджанского каратиста Турала Агаларзаде на Европейских играх в Польше, передает корреспондент haqqin.az из Бельско-Бяла, где проходят соревнования по каратэ.

«Ехали сегодня из Кракова в Бельско-Бяла с надеждой увидеть достойное выступление наших каратистов, - говорит Мариана Василева. - Спорт – это не всегда победа. Есть такие виды, где наши представители и вовсе впервые выступают на серьезном международном уровне. К примеру, падел. Девочкам попались очень серьезные соперницы – итальянки. Наши спортсменки сильно переживали, но они приобрели огромный опыт. Падел в Азербайджане только начинает развиваться.

А вот каратэ – это совсем другое дело. Тут у нас большие традиции. В этом виде спорта ожиданий у нас намного больше. Кто больше трудился, тот и выигрывает. Значит, мы трудились больше всех. Я очень благодарна и Туралу, и Национальной федерации каратэ Азербайджана, и тренерам. Очень важно, что наши спортсмены на пике формы подошли к Евроиграм.

Завтра ждем продолжения. Будут выступать опытные каратисты. Ожиданий намного больше, но это и тяжелее для самих спортсменов. Правда, Турал Агаларзаде избавил их от лишнего напряжения. Теперь груз необходимости завоевания первого золота на них не лежит. Это хорошо не только для каратистов, но и для всей сборной Азербайджана».

Говоря о наших результатах в других видах спорта, замминистра отметила легкоатлеток Анну Скидан и Екатерину Сарыеву.

«Они хорошо выступили. И теперь мы ждем выступления их соперниц. Кто знает, может, удастся зацепиться за медаль».

Увы, сегодня огорчил стрелок Руслан Лунев, не сумевший пробиться в финал.

«Я не знаю, что именно ему мешает. Но я думаю, что большие ожидания, возлагающиеся на него, негативно влияют на Руслана. На него давит груз ответственности. Лунев довольно опытный спортсмен. И не забывайте, что на данный момент он единственный в Азербайджане, кто завоевал лицензию на Олимпиаду-2024 в Париж. Это спортсмен высокого класса. Ему просто нужно успокоиться и не думать о том, какое место он займет. Он должен стрелять для удовольствия. Это мое мнение».

Мариана Василева считает, что с точки зрения организации Кракову и всем остальным далеко до Баку, но благодарна польскому городу за то, что он взял на себя эту ответственность.

«Баку все запомнят навсегда. И думаю, сравнивать нынешние Игры с Евроиграми, которые мы провели в 2015 году, не надо. Мы задали очень высокую планку, которую немногим странам удастся достичь. Но не так просто найти страну, которая организует Евроигры. Не потому, что они не могут, а потому, что боятся, что не справятся с таким уровнем.

Мне нравится организация Игр в Кракове. Все очень продумано и удобно для спортсменов. Единственная сложность – соревнования проводятся в разных городах. А нам хотелось бы посетить как можно больше выступлений азербайджанских спортсменов. В целом же мы должны быть благодарны, что 3-и Европейские игры состоялись».