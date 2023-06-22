Яшар Баширов о золоте на Евроиграх: «Здорово, что у нас есть такие парни, как Турал Агаларзаде»

Президент Национальной федерации каратэ Азербайджана Яшар Баширов прокомментировал победу каратиста Турала Агаларзаде, завоевавшего для нашей страны первое золото Европейских игр в Польше.

«Главное – завоевали золото и прозвучал наш гимн, - говорит Яшар Баширов. - Наши каратисты порадовали сегодня весь Азербайджан. Сегодня за нас пришли поболеть представители Министерства молодежи и спорта, Национального олимпийского комитета Азербайджана. Благодарю их. Спасибо и представителям медиа, которые приехали сюда.

Здорово, что у нас есть такие парни, как Турал Агаларзаде. Вся Европа сегодня видит, на что мы способны.

Конечно, мы ждали от Турала медали. Но при этом знали, что будет очень сложно. Больше надежд возлагали на Ирину Зарецкую и Асимана Гурбанлы, которые будут выступать завтра. Но Турал, конечно, нас порадовал. Верим, что завтра гимн Азербайджана прозвучит вновь. Посмотрим, как получится».