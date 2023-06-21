Пассажиры отложенных рейсов могут получить актуальную информацию через официальные страницы авиакомпании в социальных сетях и средствах массовой информации, а также обратившись по электронной почте на адрес [email protected] .

Пассажирам остальных отложенных рейсов по этому маршруту будет предоставлена дополнительная информация о времени вылета по мере ее поступления.

Выполнение нижеперечисленных рейсов авиакомпании «Азербайджанские Авиалинии» из Баку в Нахчыван, отложенных из-за непогоды, будут осуществлено в 06:00 часов 23 июня, при условии, что погодные условия не ухудшатся.

Неблагоприятные погодные условия, которые наблюдаются на территории страны, продолжают оказывать влияние на график вылетов рейсов авиакомпании «Азербайджанские Авиалинии» (AZAL) в Нахчыван, говорится в заявлении пресс-службы авиакомпании.

«Из-за непогоды выполнение рейсов из Баку в Нахчыван отложено на неопределенное время.

AZAL просит пассажиров отложенных рейсов следить за последней информацией на страницах официальных аккаунтов авиакомпании в социальных сетях и в средствах массовой информации либо обратиться за дополнительной информацией по электронному адресу [email protected]

Авиакомпания рекомендует пассажирам, чьи рейсы были задержаны из-за неблагоприятных погодных условий в Нахчыване, проявить понимание и терпение в связи с данной ситуацией.

Согласно правилам авиакомпании, пассажиры задержанных рейсов будут обеспечены всем необходимым, включая напитки и питание.

Отметим, что безопасность полетов, благополучие пассажиров и экипажа всегда являются наивысшим приоритетом для AZAL. В связи с этим все рейсы будут осуществляться только при благоприятных погодных условиях в целях обеспечения безопасности полетов», - отмечается в сообщении.