Мощный взрыв в Израиле

Некоторое время назад жители округа А-Шарон и других центральных районов Израиля услышали мощный взрыв. Из этого района поступают жалобы от людей на резь в глазах, пишут израильские СМИ.

Пожарно-спасательная служба начала расследование инцидента. В настоящий момент источник взрыва не выявлен.

Позже израильские СМИ опубликовали фотографию кратера, образовавшегося на месте взрыва в районе Герцлии.

По данным, диаметр кратера составляет около 7 метров, и он находится в районе Ноф Ям в Герцлии. Жителям района рекомендовано закрыть окна.