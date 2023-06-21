Азербайджанские адвокаты посетили Брюссель фото
19-20 июня делегация во главе с председателем Коллегии адвокатов Азербайджана Анаром Багировым посетила с официальным визитом Брюссель.
В ходе визита делегация провела встречи с Бернаром Дерво, президентом нидерландскоязычного отдела Коллегии адвокатов Брюсселя, Драгославом Штефанеком, председателем Рабочей группы по правам человека Европейской службы внешних связей Европейского Союза, руководством юридического факультета Католического университета Лёвена, приняла участие в ежегодном общем собрании Европейской ассоциации юристов (AEA-EAL), а также посетила головной офис Европейского совета адвокатских ассоциаций и юридических обществ и Европарламент.