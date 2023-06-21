Осужденный за убийство 10-летней Нармин подал на апелляцию

Подана апелляционная жалоба на приговор в отношении Илькина Сулейманова, который был признан виновным в жестоком убийстве 10-летней Нармин Гулиевой в селе Дондар Гушчу Товузского района и приговорен к 18 годам лишения свободы.

В жалобе отмечается, что обвиняемый не имеет отношения к предъявленным обвинениям, а в ходе судебного расследования были обнаружены доказательства, подтверждающие это.

Адвокаты попросили Верховный суд отменить обвинительный приговор в отношении Илькина Сулейманова и оправдать его.

Жалобу рассмотрит Гянджинский апелляционный суд.

Отметим, что судебное разбирательство по уголовному делу Илькина Сулейманова завершилось 5 июня. Гянджинский суд приговорил его к 18 годам лишения свободы.