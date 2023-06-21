Взрывы в Херсоне и Запорожье
О взрывах в Херсоне и пожаре после них сообщают местные паблики.
Сообщают и о взрывах в Запорожье. В области объявлена воздушная тревога.
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О взрывах в Херсоне и пожаре после них сообщают местные паблики.
Сообщают и о взрывах в Запорожье. В области объявлена воздушная тревога.
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