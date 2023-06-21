Президент США Джо Байден перепутал гимны и приложил руку к сердцу, когда на встрече с индийским премьером Нарендрой Моди в Вашингтоне заиграл гимн Индии.

Байден также перепутал должность премьера Индии Моди. «Господин президент. Господин президент… Господин премьер-министр, я только что понизил вас в должности. Спасибо, что приехали, добро пожаловать в Белый дом», - сказал он.