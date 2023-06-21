Пентагон хочет предоставить Украине кассетные боеприпасы

Пентагон выступает за предоставление Украине кассетных боеприпасов, сообщает Reuters. Такую мысль во время слушаний в Конгрессе выразила заместитель помощника министра обороны США по вопросам России и Украины Лора Купер.

«Наши военные аналитики подтвердили, что они были бы полезными, особенно против окопных российских позиций на поле боя», – заявила она.

Купер сказала, что США не предоставляют это вооружение Украине в связи с установленными Конгрессом ограничениями на их экспорт, а также «беспокойством относительно единства союзников».