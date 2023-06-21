Всеобщая мобилизация в Киеве

Всеобщая мобилизация через «систему одной повестки» пришла в Киев вслед за Ивано-Франковском. Об этом свидетельствует приказ военкома Оболонского района столицы, опубликованный на странице Facebook территориального центра.

В приказе, в частности, говорится об обязанности явиться в военкомат в 10-дневный срок.

Требование касается даже тех, кто не получал персональных повесток или мобилизационных распоряжений. И в том числе не прописанных в Оболонском районе, а только проживающих в нем.

Напомним, на днях в Ивано-Франковской области объявили всеобщую мобилизацию. В приказе местного военкомата говорилось и о мобилизации транспортных средств и запрете менять место жительства без разрешения военкома.

Кроме того, в регионе запретили без согласования с военкоматом класть в больницы мужчин призывного возраста с 18 до 59 лет. Речь идет о плановых госпитализациях.