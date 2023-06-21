Аскер Манафов, обозреватель haqqin.az 03:38

Только очень богатый человек может себе позволить роскошь спуститься в морскую пучину, чтобы вблизи рассмотреть останки «Титаника». На интересе к такому экстремальному туризму и строился бизнес американца Стоктона Раша, который решил стать для Мирового Океана тем, кем пытается стать для космоса Илон Маск: изобретателем-первопроходцем, умеющим при этом зарабатывать деньги. Очень хорошие деньги.

Компания OceanGate за 2021-2022 годы осуществила 13 экспедиций к «Титанику», при этом цена билета на пятиместном погружающемся аппарате «Титан» составляла 250 тысяч долларов. Раш уверял, что основная часть полученных средств идет на разработку новых средств подводных исследований. «Титан» был особой гордостью изобретателя. В отличие от остальных батискафов аппарат имел форму яйца, выполненного из углеводородного волокна, а «крышками» служили титановые пластины. Управление в основном осуществлялось со вспомогательного судна, которое оставалось на поверхности, что предельно упрощало и облегчало устройство. Но именно это обстоятельство, похоже, стало фатальным. Новая экспедиция отправилась к «Титанику» от канадского острова Ньюфаундленд в минувшее воскресенье, и уже полтора часа спустя после погружения была полностью потеряна связь с аппаратом. С тех пор предпринимаются все более масштабные поиски, в которых задействованы десятки судов и самолетов, на огромной площади разбросаны радиоэлектронные буи, призванные уловить любые сигналы бедствия, но никаких, абсолютно никаких результатов не достигнуто. Спасатели даже не могут сказать, где находится «Титан», в какой точке океана и насколько близко к поверхности. Вести речь о собственно спасении, наверное, уже не приходится: жизненно необходимый запас кислорода закончится в батискафе в 7.08 утра в четверг по восточному времени США (12.08 по Гринвичу).

Называют целый ряд возможных причин катастрофы. Под чудовищным давлением воды на четырехкилометровой глубине мог разрушиться корпус: по некоторым свидетельствам, «Титан» не был готов к таким глубинам. Могла выйти из строя электрическая система, и тогда люди на борту погибли раньше от холода, чем от нехватки воздуха. После 24 часов под водой автоматически на «Титане» должны были начать срабатывать системы, приводящие к его подъему на поверхность. Если они не сработали, это может означать, что батискаф застрял в обломках «Титаника». Может, аппарат и подняло, но при этом отнесло течением далеко от места погружения, поэтому и сильно, на сотни километров, расширена зона поисков. К сожалению, батискаф спроектирован так, что его нельзя открыть изнутри, так что даже если люди оказались бы на поверхности океана, они не имели бы возможности выбраться.