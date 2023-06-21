У миллионеров закончился воздух главная тема, статья первая
Только очень богатый человек может себе позволить роскошь спуститься в морскую пучину, чтобы вблизи рассмотреть останки «Титаника». На интересе к такому экстремальному туризму и строился бизнес американца Стоктона Раша, который решил стать для Мирового Океана тем, кем пытается стать для космоса Илон Маск: изобретателем-первопроходцем, умеющим при этом зарабатывать деньги. Очень хорошие деньги.
Компания OceanGate за 2021-2022 годы осуществила 13 экспедиций к «Титанику», при этом цена билета на пятиместном погружающемся аппарате «Титан» составляла 250 тысяч долларов. Раш уверял, что основная часть полученных средств идет на разработку новых средств подводных исследований. «Титан» был особой гордостью изобретателя. В отличие от остальных батискафов аппарат имел форму яйца, выполненного из углеводородного волокна, а «крышками» служили титановые пластины. Управление в основном осуществлялось со вспомогательного судна, которое оставалось на поверхности, что предельно упрощало и облегчало устройство. Но именно это обстоятельство, похоже, стало фатальным.
Новая экспедиция отправилась к «Титанику» от канадского острова Ньюфаундленд в минувшее воскресенье, и уже полтора часа спустя после погружения была полностью потеряна связь с аппаратом. С тех пор предпринимаются все более масштабные поиски, в которых задействованы десятки судов и самолетов, на огромной площади разбросаны радиоэлектронные буи, призванные уловить любые сигналы бедствия, но никаких, абсолютно никаких результатов не достигнуто.
Спасатели даже не могут сказать, где находится «Титан», в какой точке океана и насколько близко к поверхности. Вести речь о собственно спасении, наверное, уже не приходится: жизненно необходимый запас кислорода закончится в батискафе в 7.08 утра в четверг по восточному времени США (12.08 по Гринвичу).
Называют целый ряд возможных причин катастрофы. Под чудовищным давлением воды на четырехкилометровой глубине мог разрушиться корпус: по некоторым свидетельствам, «Титан» не был готов к таким глубинам. Могла выйти из строя электрическая система, и тогда люди на борту погибли раньше от холода, чем от нехватки воздуха.
После 24 часов под водой автоматически на «Титане» должны были начать срабатывать системы, приводящие к его подъему на поверхность. Если они не сработали, это может означать, что батискаф застрял в обломках «Титаника». Может, аппарат и подняло, но при этом отнесло течением далеко от места погружения, поэтому и сильно, на сотни километров, расширена зона поисков. К сожалению, батискаф спроектирован так, что его нельзя открыть изнутри, так что даже если люди оказались бы на поверхности океана, они не имели бы возможности выбраться.
По ходу поисков и попыток понять причины случившегося звучит много обвинений Стоктона Раша в авантюризме и забвении базовых принципов безопасности пассажиров. Ссылаясь на экспериментальный статус аппарата, изобретатель обходил многие множественные строгие запреты, которые действуют в отношении стандартных подводных аппаратов, и не переставал повторять, что ограничения тормозят инновации. Вряд ли кого-то утешит, что он сам стал жертвой собственного риска: в этот роковой раз «Титан» отправился к «Титанику» под управлением самого Раша, 61-летнего директора OceanGate.
Из пассажиров собственно к туристам можно отнести в чистом виде лишь 48-летнего британского бизнесмена пакистанского происхождения Шахзаду Давуда и его 19-летнего сына Сулемана. 58-летний британец Хэмиш Хардинг и в космосе побывал, и на дне Мариинской впадины, а француз Поль-Анри Наржоле профессионально увлекается подводными поисками и больше 35 раз уже спускался к «Титанику». Но никакие навыки опытных экстремалов не выручили пассажиров «Титана» из беды. Если небольшой аппарат так и не будет найден под огромной толщей воды, причины трагедии останутся неизвестны.
А некоторые наблюдатели, отмечая чрезвычайную дороговизну и масштабность операции, призванной спасти безбашенных миллионеров, рискнувших своими жизнями, напоминают, что пару недель назад в Средиземном море утонуло около 70 человек, пытавшихся добраться из Африки в Европу на обыкновенной переполненной лодке. Полтора десятка тонувших спасли обыкновенные рыбаки, а не чудо-спасатели с самым современным оборудованием. Как жизнь, так и смерть измеряются по-разному, в зависимости от состояния кошелька.