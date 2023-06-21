В португальском Одивелаше проходит чемпионат Европы по дзюдо среди кадетов.

В первый день соревнований сразу четыре спортсмена из Азербайджана смогли завоевать золотые медали. Это – Магомед Мамишов (50 кг), Мирхалиг Искендеров (55 кг), Магомед Мусаев (60 кг) и Вусаля Гаджиева (48 кг).

Бронзовой награды удостоился Ахмед Рустамов (50 кг).

Всего Азербайджан в Португалии представляют 10 дзюдоистов и 7 дзюдоисток. В чемпионате Европы участвуют 40 стран.