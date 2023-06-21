Икрам Нур, автор haqqin.az 03:54

Заместитель министра иностранных дел Казахстана Канат Тумыш заявил, что недавняя встреча в Астанинском формате станет последней. Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов пояснил, что данное решение принято по инициативе Казахстана. Для делегаций России, Турции и Ирана, представителей правительства Сирии и сирийской оппозиции, а также наблюдателей от ООН, Иордании, Ливана и Ирака заявление Каната Тумыша прозвучало как гром среди ясного неба.

Александр Лаврентьев, посланник президента России Владимира Путина в Сирии, который возглавлял делегацию Москвы на переговорах, сказал, что решение Казахстана стало полной неожиданностью. При этом российская сторона еще что-то пыталась объяснить и сделать «хорошую мину при плохой игре», дескать «астанинский формат» не привязан к месту проведения и, поскольку «показал свою жизнеспособность», то обязательно возродится в другом месте – но Казахстан был непреклонен: «собирайте вещи и на выход». Прием мероприятий вроде «астанинского формата» - дело весьма затратное, и даже не столько по финансам, сколько по административным и человеческим ресурсам. Принять гостей, разместить, а ведь еще казахскому МИДу – как принимающей стороне - шесть лет приходилось выполнять посреднические функции между различными участниками переговоров. Но дело здесь даже не в затратах, в конце концов престиж Астаны на международной арене как актора, обеспечивающего урегулирование сирийского конфликта важнее. Причина, а точнее – целых две, здесь в другом.

Во-первых, этот формат себя полностью исчерпал. Напомню, что он был создан в 2017 году, когда судьба режима Башара Асада была крайне неопределенной. И главной целью Турции, Ирана и России – сирийские делегаты от власти и оппозиции всегда были нужны только «для мебели» - было стремление зафиксировать зоны влияния, которые останутся за ними. То есть, по сути, раздел Сирии на протектораты, на территории которых Анкара, Москва и Тегеран могли бы решать свои задачи, не вступая в конфликт друг между другом. Всё, иных задач у него не было. И все шесть лет дипломаты стран-гарантов сирийского процесса только этим и занимались. Границы зон своего влияния-то они определили без особых проблем, но вот потом пошли бесконечные российские и иранские претензии по поводу того, что их следовало бы немного «подвинуть» в пользу Москвы и Тегерана. Разумеется, по просьбе «законных» представителей Дамаска, вон они, возле стены на заседании сидят, и даже кивать в знак согласия с нашими требованиями могут. А время между тем шло и ситуация как в Сирии, так и вокруг нее становилась совершенно иной, чем в 2017. «Политическая ситуация на Ближнем Востоке кардинально меняется. Об этом свидетельствует попытка возродить дипломатические отношения между Дамаском и другими арабскими государствами. Сирия возобновила свое членство в Лиге арабских государств. Анкара также намерена восстановить отношения с Дамаском», - отметил казахстанский МИД в своем заявлении по поводу Астанинского формата.