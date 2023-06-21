Скоропостижно скончался «Астанинский формат» наш комментарий
Заместитель министра иностранных дел Казахстана Канат Тумыш заявил, что недавняя встреча в Астанинском формате станет последней. Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов пояснил, что данное решение принято по инициативе Казахстана.
Для делегаций России, Турции и Ирана, представителей правительства Сирии и сирийской оппозиции, а также наблюдателей от ООН, Иордании, Ливана и Ирака заявление Каната Тумыша прозвучало как гром среди ясного неба.
Александр Лаврентьев, посланник президента России Владимира Путина в Сирии, который возглавлял делегацию Москвы на переговорах, сказал, что решение Казахстана стало полной неожиданностью.
При этом российская сторона еще что-то пыталась объяснить и сделать «хорошую мину при плохой игре», дескать «астанинский формат» не привязан к месту проведения и, поскольку «показал свою жизнеспособность», то обязательно возродится в другом месте – но Казахстан был непреклонен: «собирайте вещи и на выход».
Прием мероприятий вроде «астанинского формата» - дело весьма затратное, и даже не столько по финансам, сколько по административным и человеческим ресурсам. Принять гостей, разместить, а ведь еще казахскому МИДу – как принимающей стороне - шесть лет приходилось выполнять посреднические функции между различными участниками переговоров.
Но дело здесь даже не в затратах, в конце концов престиж Астаны на международной арене как актора, обеспечивающего урегулирование сирийского конфликта важнее. Причина, а точнее – целых две, здесь в другом.
Во-первых, этот формат себя полностью исчерпал. Напомню, что он был создан в 2017 году, когда судьба режима Башара Асада была крайне неопределенной. И главной целью Турции, Ирана и России – сирийские делегаты от власти и оппозиции всегда были нужны только «для мебели» - было стремление зафиксировать зоны влияния, которые останутся за ними. То есть, по сути, раздел Сирии на протектораты, на территории которых Анкара, Москва и Тегеран могли бы решать свои задачи, не вступая в конфликт друг между другом.
Всё, иных задач у него не было. И все шесть лет дипломаты стран-гарантов сирийского процесса только этим и занимались. Границы зон своего влияния-то они определили без особых проблем, но вот потом пошли бесконечные российские и иранские претензии по поводу того, что их следовало бы немного «подвинуть» в пользу Москвы и Тегерана. Разумеется, по просьбе «законных» представителей Дамаска, вон они, возле стены на заседании сидят, и даже кивать в знак согласия с нашими требованиями могут.
А время между тем шло и ситуация как в Сирии, так и вокруг нее становилась совершенно иной, чем в 2017. «Политическая ситуация на Ближнем Востоке кардинально меняется. Об этом свидетельствует попытка возродить дипломатические отношения между Дамаском и другими арабскими государствами. Сирия возобновила свое членство в Лиге арабских государств. Анкара также намерена восстановить отношения с Дамаском», - отметил казахстанский МИД в своем заявлении по поводу Астанинского формата.
То есть – этот формат благополучно скончался, и произошло это не вчера. Анкара давно уже не придавала ему сколько-нибудь серьезного значения, в отличие от Москвы и Тегерана, для которых бесконечные переговоры ни о чем, переговоры ради самого факта переговоров – обычная практика: «Утомить оппонента/партнера и что-нибудь у него «выцыганить», не решая сути вопроса» - достаточно вспомнить минский формат по Карабаху.
И заявления казахских дипломатов по этому поводу – простая констатация сложившейся ситуации: «Вы сидите в комнате с покойником, которому ваши бесконечные переговоры – что мертвому припарки. Хватит уже глумиться над трупом, пора проветрить помещение».
Российским дипломатам осталось только поблагодарить Астану за гостеприимство. Тегеран пока еще ничего по этому поводу не сказал, видимо, лихорадочно думает о поиске нового места, куда можно было бы перевести «покойного». Поскольку, как и Москва, отказываться от бесконечного словоблудия в сирийском вопросе не собирается.