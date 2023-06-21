Билет ценою в жизнь. Всего за 250 тысяч долларов продолжение главной темы
Чудовищная трагедия развернулась в Атлантическом океане, в том месте, где в апреле 1912 году затонул корабль «Титаник», названный «чудом технической мысли», самый большой лайнер того времени, совершавший рейс из Великобритании в США. Он, напомню, столкнулся с айсбергом и затонул. Это произошло в 600 километрах от канадского острова Ньюфаундленд. В результате погибли по разным данным от 1495 до 1635 человек. 712 было спасено.
К месту гибели «Титаника» в минувшее воскресенье отправился батискаф «Титан» с пятью авантюристами на борту. Каждый билет стоил 250 тысяч долларов, однако это было вполне по карману подводным туристам. Среди тех, кто находился в субмарине - 59-летний британский миллиардер Хэмиш Хардингех, который проживает в Объединенных Арабских Эмиратах. Он – владелец компании Action Aviation которая торгует самолетами, преимущественно бизнес-джетами. Также на борту - один из самых богатых людей Пакистана, член правления британской благотворительной организации Prince’s Trust миллиардер Шахзада Давуд и его сын Сулейман. Это помимо руководителя проекта, основателя компании OceanGate Стоктона Раш и французского подводника Поля-Анри Нарголе.
Связь с батискафом была очень быстро потеряна. Это произошло приблизительно через полтора часа после начала погружения. Запаса кислорода там рассчитано на 96 часов.
Поисками пропавшей субмарины занимаются десятки кораблей и самолетов – от четырехмоторных американских С-130 до канадских P 8 Poseidon, предназначенных для поиска людей под водой. Однако сам район этих поисков – огромный, он превышает по площади штат Коннектикут, а глубина, на которой покоятся останки «Титаника», к которым устремись подводники, составляет 3800 метров. При этом никто из спасателей не знает, находится ли батискаф на дне, всплыл ли он на поверхность или завис где-то посредине.
Прогнозы тех, кто участвует в поисках - исключительно мрачные. Они говорят, что идет «битва против времени». «Я бы сказал, что эта миссия невыполнима, - убежден Пол Зукунфт, который прежде возглавлял Береговую охрану США. Лично он полагает, что батискаф вряд бы мог быть вытолкнут на поверхность с огромной глубины, а значит он где-то на дне.
У американской ВМФ есть система, которая позволяет забирать какие–либо предметы с глубины до 6 километров, она называется Flyaway Deep Ocean Salvage System, однако, чтобы привести ее в действие дистанционный оператор должен определить место залегания субмарины. А на это уйдет несколько дней, которых, чтобы спасти жизни экипажа, нет.
Накануне мелькнула искра надежды: якобы с глубины стали раздаваться некие глухие звуки, которые теоретически мог издавать батискаф. Но потом эти сообщения не были подтверждены, а опытные подводники говорят, что океан нередко сам производит некие фантомные звуки.
И вот, как это трагически не звучит, спасатели готовятся объявить родственникам подводных путешественников, что они, вероятно, уже не увидят их живыми.
По мере того, как все ведущие телеканалы и газеты Америки неустанно следят за трагедией «Титана», появляется все больше свидетельств того, что многие другие попытки столь глубоководного погружения были чистой воды авантюрами, которые также могли закончиться печально.
Участвовавшие в этих экспедициях люди рассказывают о пережитом, так что просто мороз по коже идет.
«Это абсолютно другая планета, - говорит CNN исследователь подводных глубин Дэвид Галло. - Мы отправляемся из знакомого нам мира в сумеречную зону. Синий цвет меняется, и вскоре мы оказываемся в кромешной тьме. Давление нарастает, солнечное тепло уходит, и в подводную лодку начинает поступать холод океана».
«Титан» уже не в первый раз совершает подобные туры. Почти все бывшие пассажиры говорят об электрических проблемах, из-за которых связь с землей неожиданно терялась и экипажи оказывались в тяжелых ситуациях. Один их них, Майк Рейс говорит в интервью ABC News, что питание обрывалось «при каждом подводном спуске».
Артур Лойбл, преуспевавший немецкий авантюрист говорит, что он благодарит Господа за то, что остался в живых после неудачной попытки погружения того же самого «Титана» в 2021 году. Тогда также отключилось электричество, и батискаф прервал свою экспедицию на глубине 1600 метров. «Это была миссия для самоубийц», - говорит Лойбл.
Алан Эстрада, мексиканский актер рассказывает похожую историю. Он выгрузил видео на Youtube, в котором говорит, что погружение «Титана» было прервано из-за проблем с электричеством и вместо четырех асов на глубине он провел лишь час. По словам Эстрады «все, кто находился на борту, были, естественно, осведомлены о рисках», что является «частью игры».
Актер в 2022 году заплатил за участие в подводной экспедиции «Титана» 125 тысяч долларов. Сейчас билет стоит в два раза дороже, но число желающих померяться силой со смертью меньше не становится.