Евгений Бай, автор haqqin.az, Вашингтон 04:13

Чудовищная трагедия развернулась в Атлантическом океане, в том месте, где в апреле 1912 году затонул корабль «Титаник», названный «чудом технической мысли», самый большой лайнер того времени, совершавший рейс из Великобритании в США. Он, напомню, столкнулся с айсбергом и затонул. Это произошло в 600 километрах от канадского острова Ньюфаундленд. В результате погибли по разным данным от 1495 до 1635 человек. 712 было спасено. К месту гибели «Титаника» в минувшее воскресенье отправился батискаф «Титан» с пятью авантюристами на борту. Каждый билет стоил 250 тысяч долларов, однако это было вполне по карману подводным туристам. Среди тех, кто находился в субмарине - 59-летний британский миллиардер Хэмиш Хардингех, который проживает в Объединенных Арабских Эмиратах. Он – владелец компании Action Aviation которая торгует самолетами, преимущественно бизнес-джетами. Также на борту - один из самых богатых людей Пакистана, член правления британской благотворительной организации Prince’s Trust миллиардер Шахзада Давуд и его сын Сулейман. Это помимо руководителя проекта, основателя компании OceanGate Стоктона Раш и французского подводника Поля-Анри Нарголе.

Связь с батискафом была очень быстро потеряна. Это произошло приблизительно через полтора часа после начала погружения. Запаса кислорода там рассчитано на 96 часов. Поисками пропавшей субмарины занимаются десятки кораблей и самолетов – от четырехмоторных американских С-130 до канадских P 8 Poseidon, предназначенных для поиска людей под водой. Однако сам район этих поисков – огромный, он превышает по площади штат Коннектикут, а глубина, на которой покоятся останки «Титаника», к которым устремись подводники, составляет 3800 метров. При этом никто из спасателей не знает, находится ли батискаф на дне, всплыл ли он на поверхность или завис где-то посредине. Прогнозы тех, кто участвует в поисках - исключительно мрачные. Они говорят, что идет «битва против времени». «Я бы сказал, что эта миссия невыполнима, - убежден Пол Зукунфт, который прежде возглавлял Береговую охрану США. Лично он полагает, что батискаф вряд бы мог быть вытолкнут на поверхность с огромной глубины, а значит он где-то на дне. У американской ВМФ есть система, которая позволяет забирать какие–либо предметы с глубины до 6 километров, она называется Flyaway Deep Ocean Salvage System, однако, чтобы привести ее в действие дистанционный оператор должен определить место залегания субмарины. А на это уйдет несколько дней, которых, чтобы спасти жизни экипажа, нет.

Накануне мелькнула искра надежды: якобы с глубины стали раздаваться некие глухие звуки, которые теоретически мог издавать батискаф. Но потом эти сообщения не были подтверждены, а опытные подводники говорят, что океан нередко сам производит некие фантомные звуки. И вот, как это трагически не звучит, спасатели готовятся объявить родственникам подводных путешественников, что они, вероятно, уже не увидят их живыми. По мере того, как все ведущие телеканалы и газеты Америки неустанно следят за трагедией «Титана», появляется все больше свидетельств того, что многие другие попытки столь глубоководного погружения были чистой воды авантюрами, которые также могли закончиться печально. Участвовавшие в этих экспедициях люди рассказывают о пережитом, так что просто мороз по коже идет.