Иранцы хотели убивать цианидом на злобу дня
Антитеррористический штаб прокуратуры Дюссельдорфа обвинил 26-летнего иранца в планировании на территории ФРГ теракта с использованием токсинов цианида и рицина.
Как пишет Der Spiegel, в январе нынешнего года, в Рурской области, следователи антитеррористической группы в костюмах химзащиты ворвались в квартиру и арестовали живших в ней двух братьев иранского происхождения.
Позднее, после проведенного расследования, прокуратура предъявила одному из них обвинение в финансировании и подготовке террористического акта против государства ФРГ.
В частности, в пресс-релизе прокуратуры Дюссельдорфа говорится, что этот человек подозревается в принятии решения «не позднее конца октября 2022 года совершить нападение, мотивированное идеями радикальных исламистов, путем распространения соединений рицина или цианида».
По утверждению следствия, подозреваемый намеревался «распылив в воздухе токсины, убить как можно больше ничего не подозревающих и беззащитных людей».
По данным Института Роберта Коха, рицин является высокотоксичным ядом и фигурирует, как боевое вещество, в разделе «биологическое оружие». Противоядия от рицина нет, чтобы убить взрослого человека, достаточно полмиллиграмма этого вещества или дозы, размером с булавочную головку.
Не менее токсичен и цианид, даже минимальная доза которого смертельна. Цианид является производным от синильной кислоты - одного из наиболее сильных, быстродействующих и опасных для человека ядов.
Отмечается, что арестованный иранец находился в контакте с исламистскими кругами, где его научили производить токсины. Его также обвиняют в закупке веществ, необходимых для производства ядов.
Службы безопасности ФРГ получили первую информацию об этом деле от ФБР, агентам которого удалось проникнуть в Telegram-чат исламистов.
По данным Федерального управления уголовной полиции ФРГ, иранец планировали совершить теракт «незадолго до полуночи 30 декабря 2022 года» в земле Северный Рейн-Вестфалия.
Вначале основные подозрения следствия вызывал старший из братьев, 32-летний иранец, фамилию которого пока не раскрывают. Однако позднее выяснилось, что осуществить теракт планировал его 26-летний брат, по-видимому, использовавший в своем мобильном телефоне старую SIM-карту старшего брата, чтобы отправить сообщение на мессенджер неизвестного лица по поводу нападения с рицином или цианидом в канун Нового года.
Согласно судебному документу, оказавшемуся в распоряжении Der Spiegel, 26-летний иранец нашел технологию изготовления отравляющего вещества на интернет-сайте «Института военных наук», близкого к организации «Исламское государство».