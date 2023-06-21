Позднее, после проведенного расследования, прокуратура предъявила одному из них обвинение в финансировании и подготовке террористического акта против государства ФРГ.

Как пишет Der Spiegel, в январе нынешнего года, в Рурской области, следователи антитеррористической группы в костюмах химзащиты ворвались в квартиру и арестовали живших в ней двух братьев иранского происхождения.

Антитеррористический штаб прокуратуры Дюссельдорфа обвинил 26-летнего иранца в планировании на территории ФРГ теракта с использованием токсинов цианида и рицина.

В частности, в пресс-релизе прокуратуры Дюссельдорфа говорится, что этот человек подозревается в принятии решения «не позднее конца октября 2022 года совершить нападение, мотивированное идеями радикальных исламистов, путем распространения соединений рицина или цианида».

По утверждению следствия, подозреваемый намеревался «распылив в воздухе токсины, убить как можно больше ничего не подозревающих и беззащитных людей».

По данным Института Роберта Коха, рицин является высокотоксичным ядом и фигурирует, как боевое вещество, в разделе «биологическое оружие». Противоядия от рицина нет, чтобы убить взрослого человека, достаточно полмиллиграмма этого вещества или дозы, размером с булавочную головку.

Не менее токсичен и цианид, даже минимальная доза которого смертельна. Цианид является производным от синильной кислоты - одного из наиболее сильных, быстродействующих и опасных для человека ядов.

Отмечается, что арестованный иранец находился в контакте с исламистскими кругами, где его научили производить токсины. Его также обвиняют в закупке веществ, необходимых для производства ядов.