Карабахская проблема. Вашингтон берет инициативу в свои руки накануне
На днях из Москвы прозвучало очередное заявление о том, что инициативы Запада, направленные на достижение мира между Азербайджаном и Арменией, преследуют на самом деле планы по «выдавливанию» России из региона.
По словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, цель «коллективного Запада», то есть, НАТО и Евросоюза, заключается вовсе не в том, чтобы помочь Армении и Азербайджану договориться между собой.
«Они хотят проникнуть в регион, потеснить российские законные интересы и утвердить себя в качестве неких сил, которые будут играть решающую роль», — считает глава МИД России.
Если верить в искренность заявлений Лаврова, то Россия готова «позволить» Западу играть определенную роль в переговорном процессе между Азербайджаном и Арменией, но при условии, что эта роль будет иметь второстепенной характер и станет «дополнением к инициативам России».
Напомним, что ранее официальные представители Москвы неоднократно заявляли о безальтернативности трехсторонних договоренностей, достигнутых в армяно-азербайджанском мирном урегулировании при участии России.
«Мы не против, чтобы другие международные игроки пробовали свои силы в посредничестве, - заявил Сергей Лавров. - Главное, чтобы это посредничество преследовало цель обеспечения договоренности, которая будет отражать баланс интересов армянского и азербайджанского народов».
Отметим, что возражения, связанные с мирными инициативами и посредническими усилиями США и Евросоюза по достижению урегулирования ситуации в регионе, звучат из России давно и регулярно. При этом ни один официальный представитель РФ так и не объяснил, что именно будет угрожать «законным интересам» России на Южном Кавказе, если мир будет достигнут с помощью Вашингтона или Брюсселя. Или, почему, в случае достижения такого мира, России придется «уйти» из региона.
Единственная трактовка логики Кремля сводится к тому, что военно-политическое присутствие России на Южном Кавказе зависит от наличия горячих или замороженных конфликтов. То есть, если на Южном Кавказе установится мир и не будет места для вооруженных столкновений, присутствие России в этом регионе утратит всякий смысл.
Понятно, что Запад игнорирует протесты и предупреждения России, продолжая реализацию инициатив в направлении обеспечения мира.
Так, отвечая на вопросы журналистов о недавних заявлениях Лаврова, Ведант Патель, заместитель официального представителя Госдепартамента США, заявил, что Вашингтон продолжит дипломатические усилия, направленные на достижение мира между Азербайджаном и Арменией.
При этом Патель отметил, что Соединенные Штаты не против участия России в этом процессе. Хотя из слов представителя Госдепа можно также сделать вывод, что Вашингтон явно не намерен делить с кем-либо лидерство в данном процессе.
«Если Россия считает, что она может сыграть конструктивную роль, то мы, конечно, приветствуем это, - сказал Патель в ходе брифинга. - Но мы по-прежнему считаем, что эти переговоры продвигаются, и США в этом деле были важным партнером. Госсекретарь Блинкен лично занимался этим вопросом. Я знаю, Алекс (журналист, задавший вопрос – Ф.М;.), что вы работали над этим вопросом и внимательно следили. Вам известно о количестве встреч, организованных как на уровне госсекретаря, так и на рабочем уровне. Все это отражает тот факт, что мы считаем прямой диалог между Арменией и Азербайджаном ключом к решению этого вопроса и достижению прочного и достойного мира».
Представитель Госдепа добавил, что в ближайшее время в США планируется очередной этап мирных переговоров между Арменией и Азербайджаном.
«Мы с нетерпением ждем нового раунда переговоров в Вашингтоне, поскольку стороны продолжают стремиться к мирному будущему Южного Кавказа. Считаем, что прямой диалог — это ключ к решению проблем и достижению мира», - сказал Патель, подчеркнувший, что очередной раунд армяно-азербайджанских переговоров в Вашингтоне «состоятся совсем скоро».
Отметим, что премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил накануне, что встреча министров иностранных дел, намеченная на 14 июня в Вашингтоне и отложенная по просьбе Баку, состоится на следующей неделе.
Таким образом, несмотря на недовольство Москвы, мирный процесс на Южном Кавказе продолжается под эгидой Запада.
Что же касается итоговых результатов, то, несмотря на оптимистичные заявления дипломатов, до них еще неблизко. До сих пор существуют противоречия сторон по принципиально важным аспектам мирного соглашения, среди которых вопрос «обеспечения прав и безопасности» карабахских армян (официальный Баку этот пункт отвергает, —ред.), а также выбора карты для проведения делимитации и демаркации границ.