Фархад Мамедов, автор haqqin.az 04:42

На днях из Москвы прозвучало очередное заявление о том, что инициативы Запада, направленные на достижение мира между Азербайджаном и Арменией, преследуют на самом деле планы по «выдавливанию» России из региона. По словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, цель «коллективного Запада», то есть, НАТО и Евросоюза, заключается вовсе не в том, чтобы помочь Армении и Азербайджану договориться между собой. «Они хотят проникнуть в регион, потеснить российские законные интересы и утвердить себя в качестве неких сил, которые будут играть решающую роль», — считает глава МИД России.

Если верить в искренность заявлений Лаврова, то Россия готова «позволить» Западу играть определенную роль в переговорном процессе между Азербайджаном и Арменией, но при условии, что эта роль будет иметь второстепенной характер и станет «дополнением к инициативам России». Напомним, что ранее официальные представители Москвы неоднократно заявляли о безальтернативности трехсторонних договоренностей, достигнутых в армяно-азербайджанском мирном урегулировании при участии России. «Мы не против, чтобы другие международные игроки пробовали свои силы в посредничестве, - заявил Сергей Лавров. - Главное, чтобы это посредничество преследовало цель обеспечения договоренности, которая будет отражать баланс интересов армянского и азербайджанского народов». Отметим, что возражения, связанные с мирными инициативами и посредническими усилиями США и Евросоюза по достижению урегулирования ситуации в регионе, звучат из России давно и регулярно. При этом ни один официальный представитель РФ так и не объяснил, что именно будет угрожать «законным интересам» России на Южном Кавказе, если мир будет достигнут с помощью Вашингтона или Брюсселя. Или, почему, в случае достижения такого мира, России придется «уйти» из региона.

Единственная трактовка логики Кремля сводится к тому, что военно-политическое присутствие России на Южном Кавказе зависит от наличия горячих или замороженных конфликтов. То есть, если на Южном Кавказе установится мир и не будет места для вооруженных столкновений, присутствие России в этом регионе утратит всякий смысл. Понятно, что Запад игнорирует протесты и предупреждения России, продолжая реализацию инициатив в направлении обеспечения мира. Так, отвечая на вопросы журналистов о недавних заявлениях Лаврова, Ведант Патель, заместитель официального представителя Госдепартамента США, заявил, что Вашингтон продолжит дипломатические усилия, направленные на достижение мира между Азербайджаном и Арменией. При этом Патель отметил, что Соединенные Штаты не против участия России в этом процессе. Хотя из слов представителя Госдепа можно также сделать вывод, что Вашингтон явно не намерен делить с кем-либо лидерство в данном процессе.

«Если Россия считает, что она может сыграть конструктивную роль, то мы, конечно, приветствуем это, - сказал Патель в ходе брифинга. - Но мы по-прежнему считаем, что эти переговоры продвигаются, и США в этом деле были важным партнером. Госсекретарь Блинкен лично занимался этим вопросом. Я знаю, Алекс (журналист, задавший вопрос – Ф.М;.), что вы работали над этим вопросом и внимательно следили. Вам известно о количестве встреч, организованных как на уровне госсекретаря, так и на рабочем уровне. Все это отражает тот факт, что мы считаем прямой диалог между Арменией и Азербайджаном ключом к решению этого вопроса и достижению прочного и достойного мира». Представитель Госдепа добавил, что в ближайшее время в США планируется очередной этап мирных переговоров между Арменией и Азербайджаном. «Мы с нетерпением ждем нового раунда переговоров в Вашингтоне, поскольку стороны продолжают стремиться к мирному будущему Южного Кавказа. Считаем, что прямой диалог — это ключ к решению проблем и достижению мира», - сказал Патель, подчеркнувший, что очередной раунд армяно-азербайджанских переговоров в Вашингтоне «состоятся совсем скоро».