Согласно сообщению пресс-службы МЧС, благодаря профессионализму пожарных удалось предотвратить распространение огня на квартиры. Пострадавших во время пожара нет. В тушении пожара были задействованы силы Государственной противопожарной службы и Службы спасения особого риска МЧС.

Пожар на крыше пятиэтажного жилого дома на проспекте Иншаатчылар в Баку полностью потушен.

* * * 09:21

На горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступила информация о пожаре на крыше пятиэтажного жилого дома на проспекте Иншаатчылар в Баку.

В пресс-службе МЧС сообщили, что на место происшествия были привлечены подразделения пожарной охраны Государственной службы пожарной охраны и соответствующие силы Спасательной службы особого риска министерства.

В рамках мер безопасности жители здания были эвакуированы.