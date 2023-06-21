В Баку горел жилой дом. Замминистра на месте пожара фото: видео; обновлено 10:02
Пожар на крыше пятиэтажного жилого дома на проспекте Иншаатчылар в Баку полностью потушен.
Согласно сообщению пресс-службы МЧС, благодаря профессионализму пожарных удалось предотвратить распространение огня на квартиры. Пострадавших во время пожара нет. В тушении пожара были задействованы силы Государственной противопожарной службы и Службы спасения особого риска МЧС.
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На горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступила информация о пожаре на крыше пятиэтажного жилого дома на проспекте Иншаатчылар в Баку.
В пресс-службе МЧС сообщили, что на место происшествия были привлечены подразделения пожарной охраны Государственной службы пожарной охраны и соответствующие силы Спасательной службы особого риска министерства.
В рамках мер безопасности жители здания были эвакуированы.
Спустя некоторое время пожар был локализован силами Министерства по чрезвычайным ситуациям. Принимаются необходимые и неотложные меры по полному тушению пожара.
В пресс-службе отметили, что на месте пожара находятся заместитель министра по чрезвычайным ситуациям генерал-лейтенант Этибар Мирзоев и начальник Государственной противопожарной службы генерал-майор внутренней службы Хикмет Аббасов.