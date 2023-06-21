Массированный удар России по Украине. Ракеты летели с Каспия

Сегодня ночью российские военные нанесли удар по Украине, применив крылатые ракеты Х-101/Х-555 и дроны-камикадзе Shahed, сообщил Генштаб ВСУ.

В центральной и восточной частях Украины была объявлена воздушная тревога.

Воздушные силы Украины сообщили о 13 сбитых ракетах и одном БПЛА. По данным военных, атака была направлена на военный аэродром в Хмельницкой области. Пуски осуществлялись около полуночи со стороны Каспийского моря с четырех бомбардировщиков Ту-95.

Жители Хмельницкой области писали в соцсетях о многочисленных взрывах в регионе. Власти сообщали о работе ПВО.