Российскую армию внесли в «список позора»

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш включил российскую армию в «список позора» и заявил, что Россия несет ответственность за гибель 136 детей в Украине в 2022 году, передает Reuters со ссылкой на ежегодный доклад организации.

По данным агентства, на следующей неделе документ разошлют членам Совета Безопасности ООН. В отчете Гутерриш отметил, что был «особенно шокирован» большим числом убитых и покалеченных детей, а также числом нападений российской армии на школы и больницы.

При этом Гутерриш выразил «крайнюю обеспокоенность» и большим количеством аналогичных нарушений со стороны Вооруженных сил Украины.

Согласно данным ОНН, в 2022 году в Украине были убиты 477 детей. Доказать причастность российской армии к смертям удалось в 136 случаях, еще 80 детей погибли из-за действий ВСУ.

В конце мая Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН) подтвердило гибель 8895 мирных жителей Украины с начала полномасштабного вторжения России.