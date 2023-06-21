Украинская армия продолжает наступление на юго-востоке страны, сообщил представитель Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев.

«Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях. На направлениях Новоданиловка-Роботино и Малая Токмачка-Новопетровка имели частичный успех. Закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огненное поражение артиллерией по выявленным целям противника, предпринимают меры контрбатарейной борьбы», - цитирует его слова РБК-Украина.

В то же время, по его словам, российские войска активизировали штурмовые действия на востоке, применяя резервы и пытаясь восстановить утраченные позиции.

«Особенно тяжелые бои продолжаются на Лиманском направлении в районе населенного пункта Белогоровка Луганской области…», - отметил Ковалев.