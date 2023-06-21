Нетаньяху объяснил, почему Израиль не передает Украине оружие
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху рассказал, почему Иерусалим не передает Киеву оружия. Об этом пишет издание The Jerusalem Post.
По его словам, в вопросах военной помощи Украине Израиль изначально находится в особой ситуации, которая отличается от положения Польши, Германии, Франции и других стран-партнеров Украины.
"У нас тесная военная "граница" с Россией. Наши пилоты летают рядом с российскими пилотами в небе Сирии. И я считаю важным, чтобы мы сохраняли нашу свободу действий против попыток Ирана создать военные позиции на нашей северной границе", – поясняет Нетаньяху.
Вторая причина – это опасения, что оно может стать трофеями россиян на поле боя и после будет передано в руки Ирана, который постарается использовать это оружие против самого же Израиля: "Это не теоретическая возможность. Так, собственно, и произошло с западными противотанковыми средствами, которые мы сейчас находим у наших границ. Так что мы должны быть очень осторожны здесь".
По словам Нетаньяху, с учетом вышесказанного Израиль намерен сохранять "сбалансированный подход" и проявлять осторожность.