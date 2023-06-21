В Шахдаге выпал снег, а в Огузе сель

В минувшие сутки на территории Азербайджана сохранялись неустойчивые погодные условия, местами прошли грозы, временами ливни, сообщили в Национальной гидрометеорологической службе Министерства экологии и природных ресурсов.

В некоторых северных и западных районах осадки приобрели интенсивный характер. Вечером 22 июня в Шахдаге выпал снег. Накануне по реке Айричай, протекающей по Огузскому району, прошел сель.

Максимальная температура воздуха 22 июня была на градус ниже климатической нормы. Так, в Баку, на Апшероне и в Нахчыванской Автономной Республике зафиксирован 31 градус тепла, в горных районах – 16, в равнинных – 30.